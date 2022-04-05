Ираку годами нужен иранский газ

Иракский министр в понедельник заявил о высокой стоимости синхронизации иракских электросетей с арабскими странами. «Цена на иранский газ приемлема, нам нужен годами иранский газ», отметил он.
Адель также заявил о соглашении с Катаром, Турцией и Саудовской Аравией, отметив, что Ирак еще не договорился с этими странами о цене и тарифе на электроэнергию.
Он обещал, что в случае обеспечения топлива для электростанций следующим летом, страна сможет вырабатывать избыточную электроэнергию.
Большинство иракских электростанций используют иранский газ и энергию.
Министр электроэнергетики Ирака пояснил, что страна нуждается в 35 000 мегаватт электроэнергии ежегодно, и каждый год к этой потребности добавляется еще 1 500 мегаватт».
По его словам, в этом году Ирак увеличит свои производственные мощности на 4000 МВт. Также были подписаны контракты на производство 7500 мегаватт за счет солнечной энергии.
Багдад, 5 апреля, ИРНА – Багдад не договорился с арабскими странами Персидского залива, поэтому ему годами нужен иранский газ. Об этом заявил министр электроэнергетики Ирака Адель Карим.
Иракский министр в понедельник заявил о высокой стоимости синхронизации иракских электросетей с арабскими странами. «Цена на иранский газ приемлема, нам нужен годами иранский газ», отметил он.
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