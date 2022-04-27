Иран и Малайзия обсудили укрепление двусторонних отношений

Амир Абдоллахиян и его малазийский коллега обсудили палестинский вопрос, региональные и международные события, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Ссылаясь на всемирный День Аль-Кудс и святотатство мечети Аль-Акса и Аль-Кудса во время священного месяца Рамадан сионистским режимом, Амирабдоллахян поблагодарил Сайфуддина Абдуллу за осуждение действий сионистского режима и реакцию Малайзии в поддержку угнетенных народ Палестины.

Приветствуя заседание специального комитета Организации исламского сотрудничества по Палестине на уровне министров, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает, что, учитывая важность этого вопроса, его следует изучить на уровне совета министров.

Призвав Малайзию использовать свой членский потенциал в Совете по правам человека для осуждения сионистского режима и снятия блокады Газы, он отметил, что Иран решительно выступает против нормализации отношений между некоторыми государствами и фальшивым израильским режимом.

Подчеркнув завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между двумя сторонами по консульским и судебным вопросам, Амир Абдоллахиян поблагодарил постановление об амнистии некоторых иранских граждан, находящихся в заключении в Малайзии.

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