Глава МИД Ирана провел встречу со спикером иракского парламента

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в среду принял спикера парламента Ирака Мухаммеда аль-Хальбуси.
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