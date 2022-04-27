27 апр. 2022 г., 22:32
Journalist ID: 2177
News Code: 84734244
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Глава МИД Ирана провел встречу со спикером иракского парламента

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в среду принял спикера парламента Ирака Мухаммеда аль-Хальбуси.

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