30 апр. 2022 г., 10:28
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В Иране назвали Персидский залив зоной безопасности и символом мира между народами региона

В Иране назвали Персидский залив зоной безопасности и символом мира между народами региона

Тегеран, 30 апреля, ИРНА – МИД Ирана в своем заявлении по случаю Национального дня Персидского залива выразил надежду, что этот залив станет зоной безопасности, региональной стабильностью и символом мира и дружбы между народами региона.

«Персидский залив, эта древняя цивилизационная водная зона на протяжении всей истории региона, всегда на всех языках назывался Персидский залив и его эквиваленты на других языках мира», говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, с предыдущих тысячелетий до нашей эры в книгах, путевых заметках, документах, картах, исторических исследованиях и многочисленных международных документах на разных языках древнее название Персидского залива или Персидского моря всегда упоминалось, и подчеркивалось историками и учеными. Особенно в аутентичных арабских и исламских источниках.
Подчеркнув политику добрососедства, Исламская Республика выразила надежду, что эта водная зона станет зоной безопасности, региональной стабильностью и символом мира и дружбы между народами региона. Также Иран призвал другие страны проявить уважение к установлению мира и безопасности Персидского залива странами региона.
«Мы поздравляем с этим великим днем, посвященным изгнанию колонизаторов из региона. Мы также поздравляем всех иранцев и тех, кто сделал все возможное для защиты этой земли и воды», говорится в конце заявления МИД Ирана.

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