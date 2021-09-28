Иран отверг притязания ОАЭ на три острова в Персидском заливе

В ответ на необоснованные претензии представителя ОАЭ на 76-й сессии ГА ООН против территориальной целостности Ирана, Исламская Республика вновь повторяет свою принципиальную и неизменную позицию, что она не признает такого разногласия между Ираном и ОАЭ. "Три острова являются неотъемлемой частью иранской территории, и резко отвергается любая претензия против данного факта", говорится в послании иранской делегации.

"Тем не менее, чтобы продемонстрировать максимальное уважение к принципу добрососедства, Иран всегда готов к двустороннему диалогу с ОАЭ с целью устранения любых недоразумений, которые могут существовать со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по поводу острова Абу-Муса", отмечается в послании.

В ответ на утверждения представителя ОАЭ, делегация Ирана также подчеркнул необходимость использования правильного названия Персидского залива. "Следует также напомнить представителю ОАЭ, что правильное название «Персидский залив» используется с 500 г. до н.э. для обозначения водной зоны между Аравийским полуостровом и иранским нагорьем и останется таковым навсегда", подчеркивается в материале.