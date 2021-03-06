МИД назвал три острова в Персидском заливе неотъемлемой частью территории Ирана

Он в ответ на необоснованные обвинения против Исламской Республикой Ирана выразил сожаление в связи с тем, что некоторые арабские страны вместо обсуждения основных проблем арабского мира, включая оккупационный сионистский режим, чаяние Палестины, война против йеменского народа как самая жесткая гуманитарная катастрофа и многолетние поддержки терроризма, стремятся создать фальшивый враг и отвлекать внимание от своих деструктивных действий.

«Страны, чья ужасная агрессия за последние шесть лет, помимо разрушения базовой инфраструктуры жизни в Йемене, оставила миллионы людей голодными, больными, перемещенными и обнищавшими и чьи руки запятнаны кровью мирных людей, стремятся снять с себя ответственность за свои преступления», добавил он.

«Повторение необоснованных утверждений о трех иранских островах не окажет никакое влияние на существующие исторические и географические факты, и эти острова являются неотъемлемой частью Ирана», пояснил Хатибзаде.

Пресс-секретарь МИД Ирана заявил о добрососедстве, взаимное уважение и невмешательство в дела других стран как принципиальная политика Исламской Республики, выразив надежду на прекращение деструктивного подхода Лиги арабских стран и на региональное сотрудничество.

Напомним, консультативная встреча ЛАГ на уровне министров иностранных дел 3 марта прошла в Каире.

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