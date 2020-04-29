Сегодня, 10 ордибехешта по иранскому календарю (30 апреля) в Иране отмечается Национальный день Персидского залива. Персидский залив обладает богатым биологическим разнообразием
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В Иране число жертв коронавируса достигло 5957
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 93657,…
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Национальный день Персидского залива
Сегодня, 10 ордибехешта по иранскому календарю (30 апреля) в Иране отмечается Национальный…
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Иранский шахрекорд и Махачкала скоро станут городами-побратими
Шахрекорд, 29 апреля. ИРНА — Побратимское соглашение могут заключить в ближайшее время иранский…
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Персидский залив – это не залив Нью-Йорка, заявил Рухани
Тегеран, 29 апреля, ИРНА – Американцы должны знать, что водный путь на юге Ирана называется…
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Фильм иранского режиссера получил приз кинофестиваля в Мюнхене
Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Документальный фильм иранского режиссера Резы Фарахманда «Медные…
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Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Москва, 29 апреля. ИРНА — Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий…
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Парад тюльпанов в поселке Кондор
В поселке Кондор в 22 км к северо-востоку от города Карадж впервые проходит выставка цветов.…
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Декоративное искусство Гирих в Ширазе
Гирих — вид иранского декоративного искусства в архитектуре и художественных ремёслах (обложки…
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Американский политик: конфликт в Персидском заливе дорого обойдется Трампу
Нью-Йорк, 29 апреля. ИРНА — Любое столкновение США с Ираном в Персидском заливе слишком дорого…
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5,8 млрд. долларов сельскохозяйственных продуктов в 2019 было поставлено из Ирана
Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Заместитель министра сельскохозяйственного джихада по экономическим…
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