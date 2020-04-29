29 апр. 2020 г., 14:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83769550
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Национальный день Персидского залива

Сегодня, 10 ордибехешта по иранскому календарю (30 апреля) в Иране отмечается Национальный день Персидского залива. Персидский залив обладает богатым биологическим разнообразием

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