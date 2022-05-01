Экспорт бензина через иранскую энергетическую биржу за два года составил $2.3 млрд

Об этом рассказал журналистам в воскресенье генеральный директор Иранской энергетической биржи Али Нагави.

По его словам, продажа бензина через энергетическую биржу в прошлом иранском календарном году (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года) прекратилась из-за роста внутреннего потребления.

Нагави добавил, что биржевая торговля нефтепродуктами осуществляется в более широких масштабах с 1397 года и достигла своего пика в 1398, 1399 годах. "За это время мы стали свидетелями увеличения поставок нефти, газа, бензина, нафты и сжиженного газа на энергетической брижы", указал он.

Генеральный директор Иранской энергетической биржи напомнил, что первая сделка по экспорту бензина через энергетическую биржу была заключена три года назад. "В общей сложности на Иранской энергетической бирже в 1398 году было продано более двух миллионов тонн бензина, а в 1399 году этот показатель увеличился до восьми миллионов тонн", отметил Нагави, добавив, что за эти два года экспорт бензина составил $2.3 млрд

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