11 июн. 2022 г., 14:18
Journalist ID: 2390
News Code: 84784718
T T
0 Persons

Tags

В Европе задержали оборудования съемочной группы президента Венесуэлы

В Европе задержали оборудования съемочной группы президента Венесуэлы

Тегеран, 11 июня, ИРНА – Оборудования съемочной группы президента Венесуэлы Николаса Мадуро были задержаны в столице конкретной европейской страны в ходе поездки в Тегеран.

Генеральный директор пресс-службы администрации президента Ирана Мохаммад Мехди Рахими со ссылкой на слова посла Венесуэлы в Тегеране в своем Twitter написал, что оборудования съемочной группы президента Венесуэлы были задержаны в столице конкретной европейской страны под предлогом санкций в отношении Каракаса.
Он назвал лозунг «свобода слова и свободный поток информации» одной из самых нелепых западных шуток.
Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу утром встретил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в культурно-историческом комплексе Саад-Абад. Президент Венесуэлы после своего двухдневного визита в Турцию, в пятницу ночью прибыл с двухдневным визитом в Тегеран по приглашению своего иранского коллегу. Впервые Мадуро посетил Иран в 2016 году.
Встреча с иранским президентом и совместное заседание высокопоставленных делегаций двух стран включены в повестку дня венесуэльского лидера.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha