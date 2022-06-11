В Европе задержали оборудования съемочной группы президента Венесуэлы

Генеральный директор пресс-службы администрации президента Ирана Мохаммад Мехди Рахими со ссылкой на слова посла Венесуэлы в Тегеране в своем Twitter написал, что оборудования съемочной группы президента Венесуэлы были задержаны в столице конкретной европейской страны под предлогом санкций в отношении Каракаса.

Он назвал лозунг «свобода слова и свободный поток информации» одной из самых нелепых западных шуток.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу утром встретил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в культурно-историческом комплексе Саад-Абад. Президент Венесуэлы после своего двухдневного визита в Турцию, в пятницу ночью прибыл с двухдневным визитом в Тегеран по приглашению своего иранского коллегу. Впервые Мадуро посетил Иран в 2016 году.

Встреча с иранским президентом и совместное заседание высокопоставленных делегаций двух стран включены в повестку дня венесуэльского лидера.