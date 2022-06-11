Раиси назвал отношения между Ираном и Венесуэлой стратегическими

Глава иранского правительства на совместной пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро в Тегеране назвал внешнюю политику Исламской Республики независимой, отметив: «Венесуэла доказала, что она противостоит давлениям, санкции и угрозы против иранского народа также было много, но иранский народ решил превратить эти угрозы в возможности».

Указав на слова официального представителя Белого дома о провале политики максимального давления в отношении Ирана, Раиси заявил, что этот вопрос показывает образцовое сопротивление Ирана и Венесуэлы. Он также высоко оценил противостояние Венесуэлы санкциям врагов и империализма.

Раиси также заявил о хорошем сотрудничестве в таких областях, как энергетика, тепловые электростанции, ремонт нефтеперерабатывающих заводов, экспорт технических и инженерных услуг, экономические, оборонные и военные отношения, что свидетельствует о высоком потенциале отношений между двумя странами. «Наша администрация стремится к развитию двусторонних отношений с Венесуэлой до самого высокого уровня», отметил он.

По его словам, хорошие шаги были предприняты для сотрудничества с Венесуэлой в сферах науки и технологии. «Инновационные предприятия и научно-технологические парки Ирана готовы к обмену опытом с Венесуэлой», отметил Раиси.

«Запуск прямого рейса Тегеран-Каракас приведет к расширению торговых связей», отметил президент Ирана.

Раиси выразил надежду, что визит Мадуро в Тегеран станет поворотной точкой в отношениях двух стран в целях углубления дружественных отношений.

Мадуро: прямой рейс будет запущен между Тегераном и Каракасом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также заявил о близких отношениях с Ираном в таких областях, как оборона, нефть и нефтехимия.

Он также сообщил о запуске рейса между Тегераном и Каракасом с 18 июля. «Этот рейс может открыть путь для туризма между двумя странами, так как Венесуэла богата прекрасной природой», добавил Мадуро.

По его словам, Иран за эти годы совершил чудо в области сельскохозяйственного производства. Он назвал будущее дружбы Ирана и Венесуэлы очень счастливым, отметив, что мир будущего будет миром равенства, справедливости и сопротивления империализму.

"Иран и Венесуэла должны вместе строить будущее", заключил Мадуро.