Латинская Америка может стать одним из столпов нового мирового порядка, заявил посол РФ в Мексике

Глава дипломатической Миссии России в Мексике, Виктор Коронелли, направил слова приветствия к гостям и поблагодарил их за поддержку в эти трудные времена, когда РФ сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны Западного блока, в результате войны на Украине.

«Наша страна и наш народ никогда не согнутся перед лицом внешнего давления. Мы никогда не откажемся от наших соотечественников, чьи жизни мы спасаем в эти дни в рамках специальной военной операции на Украине. Альтернативы этому вынужденному, но необходимому решению у нас не было», - подчеркнул он.

Посол также высказался против культуры отмены, которую европейские страны вместе с США применяют против России.

«Несмотря на то, что США пытаются диктовать Латинской Америке, по какому пути идти в соответствии с архаичной доктриной Монро, мир уже становится все более многополярным», - подчеркнул российский дипломат.

«В этом контексте Латинская Америка имеет возможность консолидироваться как один из столпов будущего мирового порядка, держава, голос которой будет полностью услышан на международной арене», - сказал он.

Виктор Коронелли подчеркнул место Мексики во внешней политике России в Латиноамериканском регионе. «Мы давние друзья, и наша дружба выдержала испытание временем», - отметил он.

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