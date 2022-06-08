Россия поддерживает Иран на заседании Совета управляющих МАГАТЭ

Посол России в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о проекте резолюции, предложенной западными странами, по Ирану заявил, что Москва хочет, чтобы Тегеран достиг соглашения в Вене.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном объявил, что мы поддерживаем Тегеран в этом деле», отметил он.

Несмотря на некоторые утверждения о саботаже Москвой переговоров, Джагарян заверил, что Россия даже поддерживает соглашение Ирана с США.

«Россия в 2015 году также поддерживал иранскую сделку, и никогда не выступила против соглашения Тегерана с другими странами», добавил посол.

Прокомментируя недавний захват иранской нефти по приказу США, Джагарян заявил: «Они воры! Вчера они украли наши деньги, а сегодня вашу нефть».

7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.