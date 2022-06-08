Россия поддерживает Иран на заседании Совета управляющих МАГАТЭ

Посол России в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о проекте резолюции, предложенной западными странами, по Ирану заявил, что Москва хочет, чтобы Тегеран достиг соглашения в Вене.
«Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном объявил, что мы поддерживаем Тегеран в этом деле», отметил он.
Несмотря на некоторые утверждения о саботаже Москвой переговоров, Джагарян заверил, что Россия даже поддерживает соглашение Ирана с США.
«Россия в 2015 году также поддерживал иранскую сделку, и никогда не выступила против соглашения Тегерана с другими странами», добавил посол.
Прокомментируя недавний захват иранской нефти по приказу США, Джагарян заявил: «Они воры! Вчера они украли наши деньги, а сегодня вашу нефть».
7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.
Тегеран, 8 июня, ИРНА – Посол РФ в Иране Леван Джагарян во вторник заявил, что Москва поддерживает Тегеран на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), где будет рассмотрен проект резолюции по Исламской Республике.
Посол России в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о проекте резолюции, предложенной западными странами, по Ирану заявил, что Москва хочет, чтобы Тегеран достиг соглашения в Вене.
Похожие новости
-
В России ожидают, что заседание Совета управляющих МАГАТЭ будет напряженным
Тегеран, 6 июня. ИРНА — Ожидается, что очередное заседание Совета управляющих Международного…
-
Постпред РФ заявил, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану
Тегеран, 7 июня, ИРНА. Россия не будет ассоциировать себя с резолюцией по Ирану в случае ее…
-
Гросси: МАГАТЭ не хочет сокращать сотрудничество с Ираном
Тегеран, 6 июня. ИРНА — Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль…
Your Comment