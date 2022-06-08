8 июн. 2022 г., 12:34
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Россия поддерживает Иран на заседании Совета управляющих МАГАТЭ

Россия поддерживает Иран на заседании Совета управляющих МАГАТЭ

Тегеран, 8 июня, ИРНА – Посол РФ в Иране Леван Джагарян во вторник заявил, что Москва поддерживает Тегеран на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), где будет рассмотрен проект резолюции по Исламской Республике.

Посол России в ответ на вопрос корреспондента ИРНА о проекте резолюции, предложенной западными странами, по Ирану заявил, что Москва хочет, чтобы Тегеран достиг соглашения в Вене.
«Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном объявил, что мы поддерживаем Тегеран в этом деле», отметил он.
Несмотря на некоторые утверждения о саботаже Москвой переговоров, Джагарян заверил, что Россия даже поддерживает соглашение Ирана с США.
«Россия в 2015 году также поддерживал иранскую сделку, и никогда не выступила против соглашения Тегерана с другими странами», добавил посол.
Прокомментируя недавний захват иранской нефти по приказу США, Джагарян заявил: «Они воры! Вчера они украли наши деньги, а сегодня вашу нефть».
7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.

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