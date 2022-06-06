В России ожидают, что заседание Совета управляющих МАГАТЭ будет напряженным

"Заседание Совета управляющих МАГАТЭ начнется в понедельник. Ожидается, что оно будет напряженным. Помимо ряда традиционных аспектов работы Агентства Совет обсудит вопросы, связанные с Ираном, Украиной и AUKUS(трёхсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США)", написал дипломат в своем Twitter.

Ранее в субботу, Ульянов сказал, что если на следующей неделе Совет управляющих МАГАТЭ примет западную резолюцию по Ирану, перспектива успешного завершения переговоров в Вене и восстановления СВПД станет негативной.

"Возможность заключить сделку и вернуться к СВПД сокращается. Но мы все равно можем сделать это, приложив дополнительные усилия", написал он в своем Twitter.

"Ходят слухи, что проект резолюции по Ирану может быть вынесен на рассмотрение в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Два вопроса в этой связи. Будет ли данная резолюция способствовать поддержанию деловых отношений между Тегераном и МАГАТЭ? Поможет ли эта резолюция процессу восстановления СВПД? Сомневаюсь", - написал Ульянов 1 июня в своем телеграм-канале.

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