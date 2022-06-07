7 июн. 2022 г., 12:25
Journalist ID: 2390
News Code: 84780107
T T
0 Persons

Tags

Постпред РФ заявил, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Постпред РФ заявил, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Тегеран, 7 июня, ИРНА. Россия не будет ассоциировать себя с резолюцией по Ирану в случае ее принятия на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в понедельник сообщил в своем Telegram-канале.

"Становится все более очевидным, что намерение западных участников венских переговоров (США, Великобритания, Германи и Франция) принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД, - написал Ульянов. - Россия ни в коем случае не будет ассоциировать себя с такой резолюцией".

1 июня Ульянов заявил, что на очередном заседании МАГАТЭ, которое проходит в Вене с 6 по 10 июня, может быть рассмотрен проект резолюции по Ирану. Речь, в частности, может пойти об отсутствии достаточного доступа агентства к трем ядерным объектам в Иране.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем в пятницу предупредил, что любые политические действия МАГАТЭ будут встречать соразмерную, эффективную и срочную реакцию Исламской Республики.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha