Постпред РФ заявил, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану

"Становится все более очевидным, что намерение западных участников венских переговоров (США, Великобритания, Германи и Франция) принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для СВПД, - написал Ульянов. - Россия ни в коем случае не будет ассоциировать себя с такой резолюцией".

1 июня Ульянов заявил, что на очередном заседании МАГАТЭ, которое проходит в Вене с 6 по 10 июня, может быть рассмотрен проект резолюции по Ирану. Речь, в частности, может пойти об отсутствии достаточного доступа агентства к трем ядерным объектам в Иране.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем в пятницу предупредил, что любые политические действия МАГАТЭ будут встречать соразмерную, эффективную и срочную реакцию Исламской Республики.