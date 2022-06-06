Гросси: МАГАТЭ не хочет сокращать сотрудничество с Ираном

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии на пресс-конференции в понедельник.

Он указал на антииранский проект резолюции Евротройки (Франция, ФРГ и Великобритания) и США, которя будет рассмотрена наследующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ и сказал, что решение по резолюции против Ирана зависит от членов совета.

Он также подчеркнул, что МАГАТЭ не хочет сокращения сотрудничества между Ираном и агенством.

Отвечая на вопрос о своей недавней поездке в Израиль, он заявил, что эта поездка соответствует его обычному графику и ни о чем не сигнализирует.

Иран предупредил о последствиях резолюции Совета директоров МАГАТЭ и заявил, что те, кто ее разработал, должны нести ответственность за свои действия.

Гросси также упомянул свою поездку в Иран несколько месяцев назад и повторил свое заявление о том, что Иран еще не предоставил информацию по техническим вопросам.

Он также заявил, что переговоры с Ираном должны продолжаться, чтобы получить якобы достоверную информацию. "Я думаю, что в их интересах прояснить существующие вопросы", - добавил позже Гросси на пресс-конференции в Вене.

В понедельник в Вене начало работу очередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, в ходе которого, как ожидается США и Евротройка (Франция, ФРГ и Великобритания) планируют внести проект антииранской резолюции, основанной на ложных претензиях сионистского режима.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заявил, что ожидается, что очередное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет напряженным,

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