6 июн. 2022 г., 21:32
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Ислами: доступ МАГАТЭ к записям видеокамер зависит от судьбы СВПД

Ислами: доступ МАГАТЭ к записям видеокамер зависит от судьбы СВПД

Тегеран, 6 июня. ИРНА — Доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к записям, сделанным камерами наблюдения на ядерных объектах Ирана зависит от судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом в понедельник в интервью телеканалу «Al Jazeera» заявил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.
"Ответы, которые мы дали на вопросы Международного агентства по атомной энергии до сих пор, были точными", сказал он.
По его словам, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не имеет серьезных намерений называть наши ответы «убедительными». "Международное агентство по атомной энергии ссылается на сообщения наших врагов во главе с Израилем", уточнил вице-президент Ирана.
«Резолюция, которая пытаются принять некоторые в Совете управляющих, не приведет к новой ситуации», сказал Эслами. — Агентству следует прекратить политическое влияние внутри МАГАТЭ и соблюдать закон".

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