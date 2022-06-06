МИД: Иран пропорционально ответит на действия Совета управляющих МАГАТЭ

Об этом заявил он в эфире иранского телевидения, комментируя заседание Совета управляющих МАГАТЭ и возможности принятия резолюции против Ирана в понедельник.

Он сказал, что Иран не причинит вреда, но ответит в соответствии с действиями, предпринятыми Советом управляющих МАГАТЭ.

Относительно направления проекта постановления в Совете управляющих МАГАТЭ он отметил, что очередное заседание агентства проводится и будет продолжаться несколько дней. Как правило, на повестке дня два вопроса о гарантиях, связанных с Ираном, и отчет о реализации Совместного плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который представляется на сезонной основе, а также некоторые другие вопросы.

Хатибзаде подчеркнул, что, к сожалению, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил поспешный доклад о том, что, прежде чем опубликовать его в Европейском парламенте, он еще раз сказал то же самое, и в то же время Исламская Республика Иран отреагировала и объявила, что, учитывая третьего раунда переговоров, который еще не был проведен, подведение итогов Генеральным директором МАГАТЭ в Европарламенте свидетельствует о том, что решение как бы уже принято и принято докладывать по вопросу конкретным образом.

"Было заявлено, что этот отчет не является точным и ясным, добавив, что Иран ясно дал понять, что в этом отчете игнорируются все усилия и ответы, которые Иран предоставил тщательно и технически", подчеркнул он.

Хатибзаде отметил, что у них было три раунда встреч с 5 марта 2022 года по настоящее время, и один раз они представили свои комментарии и ответы в письменном виде.

дипломат сказал, что этот отчет не только неточен, но и игнорирует действия Ирана, добавив, что он пытается показать далекие от реальности усилия иранцев, в то время как все они основаны на предполагаемых случаях, в которых за ними стоят сионистские режимы.

"По словам министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна, который сказал, что Иран никоим образом не принимает этот доклад, равно как и попытки этих трех европейских стран вместе с США, которые противоречат дипломатии, пытающейся представить резолюцию против Ирана", добавил Хатибзаде.

Хатибзаде также призвал МАГАТЭ не принимать резолюцию в отношении Ирана. "Мы считаем эту резолюцию неконструктивной. Она негативно скажется на нашем сотрудничестве с МАГАТЭ, а также на переговорах

Он предупредил, что эта резолюция в любой форме будет отвергнута Ираном.

"Иран попросил всех членов Сответа управляющих проголосовать против антииранской резолюции, если они хотят иметь открытое окно для дипломатии с Ираном", заключил он.

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