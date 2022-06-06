В Вене стартовало заседание Совета управляющих на фоне активизации действий сионистов

Встреча проходит в присутствии 35 членов совета в здании под названием «Венский международный центр» и продлится до четверга. Иран на заседании представляет постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Мохаммад Реза Гаеби.

В течение последних трех лет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси делал заявления о так называемой ядерной деятельности Ирана в незаявленных объектах. Эти утверждения впервые прозвучал бывший премьер-министр сионистского режима, а затем подкреплены западными СМИ и переговорщиками.

В Марте в ходе визита Гросси в Тегеран было согласовано всеобъемлющее техническое сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ. В рамках соглашения стороны договорились в течение следующих одного-двух месяцев в рамках этого сотрудничества будут даны ответы на все интересующие агентство вопросы.

Однако на прошлой неделе глава МАГАТЭ опубликовал два доклада, в которых выдвинул обвинения против иранской ядерной деятельности на основе заранее спланированных заявлений сионистского режима, поэтому организация прибегла к неконструктивному и деструктивному подходу в отношениях с Ираном.

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