Путин и Раиси обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси", сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - говорится в сообщении.

Путин и Раиси отметили необходимость продолжения усилий по сохранению СВПД.

"При рассмотрении ситуации вокруг иранской ядерной программы отмечена необходимость продолжения дипломатических усилий с целью достижения окончательной договоренности, которая позволила бы обеспечить сохранение и полноценное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий и одобрившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года", отметили в Кремле.

"Затронута также проблематика обеспечения региональной стабильности и безопасности. В частности, подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унёсшей человеческие жизни.

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