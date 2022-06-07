Миннефти: товарооборот между Ираном и Россией увеличится до $40 млрд

Джавад Оджи сегодня на церемонии празднования Дня России обметил об этом.

Как заявил чиновник, в настоящее время сложились хорошие условия для укрепления и расширения связей между двумя странами. Он со своей стороны отметил, что Министерство нефти Ирана готово в дополнение к усилиям в стратегической сфере двух стран, поддержать также сотрудничество между разными государственными органами и ведомствами.

Он в своем выступлении на этой церемонии указал на визит Президента Ирана в Россию и назвал недавний визите заместителя премьер-министра Российской Федерации в Иран знаком серьезной решимости страны в расширении отношений.

«С нынешними соглашениями и контрактами, часть которых уже реализованы в энергетической сфере, через полтора года можем увеличить товарооборот между двумя странами до 40 млрд долларов», - пояснил он.

Оджи также коснулся запуска единой денежной системы перевода валют между Ираном, Россией и Китаем. «Это показывает существующие потенциалы между тремя странами и изменение баланса сил на международной арене», - добавил он.

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