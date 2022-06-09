Запад знает, что Иран не стремится создать атомную бомбу: Амир Абдоллахиян

Министр иностранных дел Ирана на встрече с видными индийским мусульманскими священниками в Нью-Дели заявил, что Запад во время переговоров по ядерной сделке настаивал на признании Ираном Израиля в обмен на решение вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана.
«Конечно, западные государства, в том числе США, знают, что ядерным бомбам нет места в религиозных убеждениях Ирана, и стране не нужно это оружие», пояснил глава внешнеполитического ведомства Ирана, добавив, что такими предлогами они стремились оказать давление на Тегеран, чтобы признал Израиль, но они потерпели неудачу.
Амир Абдоллахиян заявил, что Иран считает своим долгом приложить усилия для освобождения Священного Аль-Кудса от израильской оккупации.
Иранский министр также подчеркнул необходимость усилий по выявлению заговоров, направленных против исламских ценностей.
Глава МИД Ирана в среду отправился с двухдневным визитом в Индию, чтобы встретиться с официальными лицами страны.
Тегеран, 9 июня, ИРНА – США и западные страны знают этот факт, что Иран, исходя из своих религиозных убеждений, не стремится к ядерным бомбам. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в среду вечером.
Министр иностранных дел Ирана на встрече с видными индийским мусульманскими священниками в Нью-Дели заявил, что Запад во время переговоров по ядерной сделке настаивал на признании Ираном Израиля в обмен на решение вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана.
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