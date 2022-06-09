Иран примет соответствующие меры в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.
Резко осудив данную резолюцию, Гаеби заявил: "Учитывая продолжающееся широкое сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, пригласить Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ через принятие резолюции является бессмысленным и разочаровывающим актом".
Иранский дипломат назвал принятие этой резолюции доказательством утверждения о том, что давление и политические идеалы некоторых стран взяли верх над техническим аспектом работы МАГАТЭ.
По его словам, эта резолюция является тревожным сигналом для авторитета агентства и целостности системы гарантий и режима нераспространения. "Честное и широкое сотрудничество с МАГАТЭ в области гарантий подрывается политической волей и давлением некоторых стран".
Гаеби отметил, что это резолюция считается большим ударом по МАГАТЭ, который был нанесен одним из его самых важных органов — Советом управляющих.
Постпред Ирана пояснил, что принятие этой резолюции не побуждает Иран выходить за рамки нынешнего высокого уровня своего сотрудничества с МАГАТЭ и не заставляет его отказываться от своих принципиальных позиций.
Выразив сожаление в связи с принятием этой резолюции, посол Ирана при международных организациях в Вене подчеркнул, что Тегеран в ответ примет соответствующие меры, последствия которых лягут на плечи сторонников и спонсоров этой резолюции.
Если Иран столкнется с таким несправедливым и политически мотивированным поведением после демонстрации образцового уровня сотрудничества, Гаеби предупредил: "Иран имеет право пересмотреть свою политику и подход к МАГАТЭ".
Тегеран, 9 июня, ИРНА - Посол и постпред Ирана при международных организациях в Вене Мохаммадреза Гаеби в четверг назвал резолюцию МАГАТЭ по Исламской Республике политически мотивированным и предвзятым шагом со стороны некоторых государств-членов Совета управляющих.
Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.
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