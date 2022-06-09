Иран примет соответствующие меры в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

Резко осудив данную резолюцию, Гаеби заявил: "Учитывая продолжающееся широкое сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, пригласить Иран к сотрудничеству с МАГАТЭ через принятие резолюции является бессмысленным и разочаровывающим актом".

Иранский дипломат назвал принятие этой резолюции доказательством утверждения о том, что давление и политические идеалы некоторых стран взяли верх над техническим аспектом работы МАГАТЭ.

По его словам, эта резолюция является тревожным сигналом для авторитета агентства и целостности системы гарантий и режима нераспространения. "Честное и широкое сотрудничество с МАГАТЭ в области гарантий подрывается политической волей и давлением некоторых стран".

Гаеби отметил, что это резолюция считается большим ударом по МАГАТЭ, который был нанесен одним из его самых важных органов — Советом управляющих.

Постпред Ирана пояснил, что принятие этой резолюции не побуждает Иран выходить за рамки нынешнего высокого уровня своего сотрудничества с МАГАТЭ и не заставляет его отказываться от своих принципиальных позиций.

Выразив сожаление в связи с принятием этой резолюции, посол Ирана при международных организациях в Вене подчеркнул, что Тегеран в ответ примет соответствующие меры, последствия которых лягут на плечи сторонников и спонсоров этой резолюции.

Если Иран столкнется с таким несправедливым и политически мотивированным поведением после демонстрации образцового уровня сотрудничества, Гаеби предупредил: "Иран имеет право пересмотреть свою политику и подход к МАГАТЭ".