ОАЭИ отключит две камеры наблюдения МАГАТЭ в Иране

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) выпустила заявление, в котором сообщила, что Иран с сегодняшнего дня отключила две камеры наблюдения, которые контролируют обогащение уранового газа и онлайн-монитор обогащения (Online enrichment Monitor, OLEM) на одном из ядерных объектов в Иране.

"Иран до сих пор активно сотрудничал с МАГАТЭ, однако, к сожалению, не принимая во внимание, что это сотрудничество обусловлено доброй волей Ирана, Агентство не только не оценило это сотрудничество, но и в некотором смысле считало его обязательством Ирана", говорится в заявлении Организации.

При этом в ОАЭИ сообщили, что более 80% камер МАГАТЭ в Иране продолжат функционировать в прежнем режиме.

"Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана сегодня наблюдал за отключением двух камер наблюдения МАГАТЭ на ядерном объекте", говорится в документе.

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