8 июн. 2022 г., 13:45
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ОАЭИ объявит о новых действиях в ответ на политические доклады МАГАТЭ

ОАЭИ объявит о новых действиях в ответ на политические доклады МАГАТЭ

Тегеран, 8 июня, ИРНА - В Иране сообщили о новых действиях в ответ на незаконные действия и политические доклады МАГАТЭ.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) приняла решение о новых действий в ответ на незаконные действия и политические доклады Международного агентства по атомной энергии, подробности которых будут объявлены в ближайшие несколько часов.
О Мерах, которые будут реализовать Организация по атомной энергии Ирана, уведомили должностным лицам МАГАТЭ.
7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.

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