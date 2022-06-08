ОАЭИ объявит о новых действиях в ответ на политические доклады МАГАТЭ

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) приняла решение о новых действий в ответ на незаконные действия и политические доклады Международного агентства по атомной энергии, подробности которых будут объявлены в ближайшие несколько часов.
О Мерах, которые будут реализовать Организация по атомной энергии Ирана, уведомили должностным лицам МАГАТЭ.
7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.
Тегеран, 8 июня, ИРНА - В Иране сообщили о новых действиях в ответ на незаконные действия и политические доклады МАГАТЭ.
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) приняла решение о новых действий в ответ на незаконные действия и политические доклады Международного агентства по атомной энергии, подробности которых будут объявлены в ближайшие несколько часов.
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