ЕС подчеркнул необходимость полного и эффективного выполнения СВПД

«ЕС стремится к сотрудничеству с международным сообществом для поддержки ядерного соглашения, которое имеет стратегическое значение для нераспространения ядерного оружия», говорится в заявлении ЕС.
Европейский союз также призвал все страны поддерживать выполнение СВПД в соответствии с резолюцией 2231 Совета безопасности ООН.
ЕС также поддерживает дипломатические усилия в совместной комиссии СВПД и Верховного представителя ЕС в качестве координатора венских переговоров со всеми соответствующими партнерами по возвращению США в СВПД и восстановлению всех обязательств Соединенных Штатов и Ирана в рамках данной сделки.
Союз также признал проблемы, созданные из-за одностороннего выхода США из СВПД и введения новых санкций против Ирана.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на прошлой неделе в своем пристрастном докладе обвинил Иран в отказе от предоставления агентству достоверных сведений о происхождении частиц урана на трех спорных незаявленных объектах.
7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.
Тегеран, 8 июня, ИРНА – Европейский союз в заявлении Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник вечером подтвердил свою твердую приверженность полному и эффективному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
«ЕС стремится к сотрудничеству с международным сообществом для поддержки ядерного соглашения, которое имеет стратегическое значение для нераспространения ядерного оружия», говорится в заявлении ЕС.
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