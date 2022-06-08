ЕС подчеркнул необходимость полного и эффективного выполнения СВПД

«ЕС стремится к сотрудничеству с международным сообществом для поддержки ядерного соглашения, которое имеет стратегическое значение для нераспространения ядерного оружия», говорится в заявлении ЕС.

Европейский союз также призвал все страны поддерживать выполнение СВПД в соответствии с резолюцией 2231 Совета безопасности ООН.

ЕС также поддерживает дипломатические усилия в совместной комиссии СВПД и Верховного представителя ЕС в качестве координатора венских переговоров со всеми соответствующими партнерами по возвращению США в СВПД и восстановлению всех обязательств Соединенных Штатов и Ирана в рамках данной сделки.

Союз также признал проблемы, созданные из-за одностороннего выхода США из СВПД и введения новых санкций против Ирана.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на прошлой неделе в своем пристрастном докладе обвинил Иран в отказе от предоставления агентству достоверных сведений о происхождении частиц урана на трех спорных незаявленных объектах.

7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.