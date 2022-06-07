Иран прокомментировал необоснованные утверждения МАГАТЭ

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в своем эксклюзивном материале написал:

Гросси в своем докладе упоминает четыре объекта, по одному из которых у МАГАТЭ больше нет вопросов, по крайней мере, на данном этапе, другими словами, это место не считается вопросом гарантий. Говоря о трех других объектах, он назвал предоставленную нашей страной информацию технически несовершенной и недействительной. Гендиректор МАГАТЭ также заявил в своем докладе, что:

Иран не представил МАГАТЭ обоснованные объяснения, технически имеющие отношение к выводам Агентства в рассматриваемых объектах, и не уведомил МАГАТЭ о текущем местонахождении(ях) ядерного материала или оборудования, загрязненного ядерным материалом, которые могли быть перемещены.

До тех пор, пока Иран не предоставит технически обоснованных объяснений о присутствии частиц урана человеческого происхождения в этих трех объектах и не уведомит о текущем местонахождении(ях) ядерного материала или загрязненного оборудования, МАГАТЭ не может гарантировать достоверность заявлений Ирана в соответствии с всеобъемлющим соглашением гарантий. Поэтому вопросы гарантий, связанные с этими тремя объектами, стоят в повестке дня.



Чтобы МАГАТЭ сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, оно по-прежнему привержено взаимодействию с Ираном для безотлагательного решения всех этих вопросов.

Замечания к докладу гендиректора МАГАТЭ об иранской ядерной программе



К сожалению, недавний отчет МАГАТЭ составлен без учета конструктивного взаимодействия и широкого добровольного сотрудничества нашей страны с МАГАТЭ по обеспечению доступа инспекторов в указанные объекты, предоставлению предварительной и дополнительной информации и проведению совместных технических и юридических совещаний по рассмотрению и решению упомянутых вопросов. Следует отметить, что МАГАТЭ занимается этими вопросами на основе недостоверной и фальшивой информации, предоставленной ему сионистским режимом.



Хотя Иран не обязан отвечать на вопросы, поставленные МАГАТЭ на основании поддельных или недействительных документов, Тегеран добровольно предоставил МАГАТЭ всю необходимую информацию и подтверждающие документы, необходимый доступ к объектам и ответы на вопросы. Такой уровень сотрудничества со стороны Ирана свидетельствует о его доброй воли к прозрачности. Иран мог бы отказаться предоставить доступ к объектам и вспомогательную информацию, если бы не собирался сотрудничать с МАГАТЭ. К сожалению, опора МАГАТЭ на поддельные документы и признание их подлинными привели к неверным и несправедливым оценкам.



В целом цитаты Генерального директора МАГАТЭ схожи с тремя местами, упомянутыми в его докладе о гарантиях:



Во-первых, в некоторых случаях Иран обвиняется в отказе от предоставления отчетов, в блокировке доступа к определенным объектам, а иногда в молчании, в то время как в соответствии с согласованными протоколами и стандартами МАГАТЭ Иран не обязан предоставлять доступ к неядерным объектам. Однако, приняв добросовестное решение, Иран добровольно разрешил МАГАТЭ посетить объекты и взять пробы.

Во-вторых, МАГАТЭ указывает на недействительные спутниковые снимки, которые не соответствуют текущему состоянию объектов. Непонятно, почему вместо того, чтобы сомневаться в снимках, которые можно профессионально подделать в виртуальном мире, он не использует свою одержимость сомнением в мире, в котором ему приходится мобилизовывать финансовые затраты и логистику.



В-третьих, хотя введение докладов сопровождается скептическими действиями, например, такими словами, как: "Возможное хранение; не указано; вероятно; вероятные результаты; возможно, можно сказать и т.п.", но в аналитических выводах - а не объективно, — приказывает уважаемый генеральный директор МАГАТЭ более убедительным тоном "не сомневаться"!



В-четвертых, г-н Генеральный директор на основе сионистского отчета заявил, что Иран не смог дать «технически обоснованные» ответы на вопросы МАГАТЭ об обнаружении частиц ядерного материала в незаявленных местах! Вместо того чтобы назвать несоответствие спутниковых снимков современному географическому положению поводом для сомнения в сообщениях сионистской агентуры, МАГАТЭ сомневается в выдвинутых иранской стороной доводах о возможной человеческой диверсии в этом объекте. Гендиректор МАГАТЭ игнорирует самые явные причины такого заговора и призывает Иран предоставить более убедительные причины для этого разногласия. Генеральный директор МАГАТЭ, прибегая к принципам и методам логики, может представить себе, что такая обширная страна как Иран, с ее географическим разнообразием подвержена заражению в отдаленных районах человеческим саботажем. Если будет решено игнорировать другие доказательства только с помощью этого аргумента, эта игра, разработанная коррумпированным сионистским режимом, будет продолжаться во всех отношениях, и страна должна постоянно реагировать на ложные сообщения своих врагов.





В-пятых: Иран и МАГАТЭ после визита Рафаэля Гросси в Тегеран в марте 2022 года договорились решить предполагаемые проблемы на основе конкретной дорожной карты в течение определенного периода времени. Ранее МАГАТЭ взяло на себя обязательство защищать конфиденциальную информацию своих стран-членов, но реакция Генерального директора МАГАТЭ на освещение информации в СМИ и последующие спекуляции, а также создание антииранской атмосферы накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ идут вразрез с таким обязательством.



И, наконец, в ситуации, когда юридически враждебные и сфабрикованные сообщения не имеют ценности для проверки, и эту враждебность нельзя отрицать ввиду убийств ученых-ядерщиков в Иране, Исламская Республика согласилась с присутствием гендиректора в целях доброй воли. В ходе проверки Иран предоставил гендиректору МАГАТЭ необходимые технические пояснения и документы, участвуя в трех отдельных подробных технических совещаниях с соответствующими должностными лицами Агентства в течение последних двух месяцев. К сожалению, в дополнение к усилиям сионистского режима по открытому саботажу различных этапов формирования, реализации и недавних переговоров по Всеобъемлющему совместному плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, генеральный директор неожиданно адаптирован текст недавнего доклада в таком же формате, который был представлен в совместном заявлении (третий раунд технических переговоров) Европарламента до окончания предусмотренных этапов. Иными словами, заключение Генерального директора было подготовлено давно.

Стоит отметить, что 26 октября и 5 марта 2022 года Иран и МАГАТЭ дважды в совместном заявлении в Тегеране договорились об ускорении и укреплении сотрудничества и диалога между сторонами.



Вопросы, поднятые МАГАТЭ от Ирана, должны быть законными, и в рамках его Устава, Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительного протокола (до приостановки Ираном его осуществления), а ответы на вопросы Агентства и предоставление доступа подлежат юридические соображения.



Фактически запросы МАГАТЭ на доступ к объектам не соответствовали статье 69 Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и статье 4 (d) Дополнительного протокола, поскольку Иран не представил отчет в соответствии со статьей 69 Соглашения о всеобъемлющих гарантиях и заявления Дополнительного протокола к МАГАТЭ, чтобы он смог запросить разъяснения у Ирана.

Как отмечается в докладах Генерального директора МАГАТЭ, в Иране действует самая сильная система проверки ядерной деятельности по сравнению с другими частями мира. Такое поведение является ярким примером противоречий и несправедливости, которые имеют место в современном мире по отношению к государству-члену МАГАТЭ. Следует отметить, что после заключения ядерной сделки 2015 года в общей сложности 22% от общего числа инспекций, проведенных МАГАТЭ в мире, были проведены в Иране. Согласно Отчету об осуществлении гарантий МАГАТЭ, самые строгие проверки были проведены в Иране в период последние 20 лет. 18 ежеквартальных отчетов Генерального директора МАГАТЭ также свидетельствуют о конструктивном и широком сотрудничестве Исламской Республики Иран с МАГАТЭ. Также взаимодействие Ирана в предоставлении доступа инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам показывает глубину приверженности Исламской Республики Иран и очень высокую прозрачность его мирной ядерной деятельности.



Однако МАГАТЭ всегда выдвигало обвинения в адрес исключительно мирной ядерной программы Ирана, на основе претензий сионистского режима. Просьба израильского режима и США об открытии уже закрытого досье о «возможном военном аспекте» ядерной программы Ирана в 1995 году на основе неподтвержденной информации или утверждений, а также цитирование МАГАТЭ сфабрикованной информации сионистского режима свидетельствует о серьезной слабости и уязвимости МАГАТЭ. Также этот вопрос указывает на опасность оказания политического давления на этот международный институт для продвижения нелегитимных намерений. МАГАТЭ не должно становиться инструментом для продвижения политики некоторых государств, и игнорирование этого вопроса подорвет беспристрастность и профессионализм МАГАТЭ и нарушает его независимость.



Если действия МАГАТЭ основаны на информации, предоставленной третьими лицами или бесплатными ресурсами, то в целом способ сбора и предоставления Агентству информации из различных источников о странах может привести к неправомерному использованию некоторых третьих лиц для политической эксплуатации против целевых стран.



В частности, отсутствуют правила для предотвращения неправомерного использования и предоставления МАГАТЭ ложных сведений. Такая ситуация может привести к срыву инспекций и сделать действия МАГАТЭ по проверке на основе информации, полученной из других источников (в том числе из свободных источников или третьих лиц). В связи с этим представитель Российской Федерации на Международном симпозиуме по гарантиям заявил в своем выступлении:



"... {Агентство} не должно становиться инструментом политического давления на некоторые страны или инструментом вознаграждения за их политическую лояльность.... .... Страны-члены в соответствии с этим подходом должны доверять только отбору информации Секретариатом .... Кроме того, у разведывательных служб некоторых стран может возникнуть соблазн злоупотребить Агентством как средством проверки информации, которую они получают по своим оперативным каналам .... Подчеркиваем, что право на использование всей доступной информации, связанной с гарантиями, не должно рассматриваться как карт-бланш, выданный государствами-членами Секретариату в области обработки информации".



Существующие факты:



Исламская Республика Иран разработала макромирные ядерные программы для удовлетворения своих национальных потребностей в соответствии с правилами и стандартами Международного агентства по атомной энергии, включая ДНЯО и Соглашение о всеобъемлющих гарантиях. Очевидно, что США и близкие с ними правительства, особенно сионистский режим, не хотят развития мирной ядерной программы Ирана и всегда создавали множество искусственных препятствий на этом направлении. В то же время Исламская Республика Иран преодолела все препятствия, опираясь на Всемогущего Бога, поддержку народа, усилия официальных лиц режима и усилия работников и официальных лиц атомной промышленности, экспертов и анонимных деятелей в этой области, и теперь можно сказать благодаря крови мучеников атомной промышленности, Исламская Республика Иран нашел особое место в мире.



Не следует забывать, что беспочвенные обвинения врагов направлены на оказание давления на нашу страну с целью отказа от развития атомной отрасли.

Выводы:

Принимая во внимание фетву Верховного лидера Исламской революции, запрещающую производство, воспроизведение, накопление и применение оружия массового уничтожения, а также широкая и беспрецедентная транспарентность в сочетании с механизмом строгой проверки, Исламская Республика Ирану нечего скрывать и в основном по разным стратегическим причинам не нужно ядерное оружие.

Несмотря на историю позитивного взаимодействия между Исламской Республикой Иран и Международным агентством по атомной энергии и упор18 докладах МАГАТЭ на мирный характер ядерной деятельности Ирана, к сожалению, некоторые в очередной раз переносят дело Ирана с технико-юридической фазы на фазу политики и безопасности. Несомненно, запросы, выходящие за рамки обязательств, изложенных в Соглашении о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе, подорвут двустороннее сотрудничество Ирана с МАГАТЭ. Исламская Республика Иран считает, что оказание давления вне рамок обязательств, обязанностей стран и сверх полномочий МАГАТЭ, содержащихся в Уставе, Соглашении о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе, на основе соглашений стран с МАГАТЭ также не будет плодотворным. В любом случае Исламская Республика Иран никогда не поддастся такому давлению и призывает другие страны работать над независимостью действий и укреплением МАГАТЭ для достижения целей недискриминации в недискриминационном распространении ядерного оружия.

Международные организации, особенно Международное агентство по атомной энергии, будучи профессиональными, независимыми и соответствующими международным правилам и обычаям, должны быть осторожны, чтобы не отклоняться от пути государств-членов из-за таких факторов, как политическое давление, методы финансирования и т. д.

В заключение необходимо подчеркнуть:

Агентство не должно цитировать или подтверждать информацию, полученную в результате шпионской деятельности, или утверждения, полученные из ненадежных источников. Фактически любой запрос или вопрос МАГАТЭ, основанный на предполагаемых и поддельных документах, противоречит уставу Агентства и системе проверки и, следовательно, не создает для Исламской Республики Иран обязательства отвечать на такие запросы. Такие необоснованные цитаты не должны и не могут использоваться в качестве оправдания или правовой основы для давления на страны и обвинений. В то же время МАГАТЭ не должно игнорировать деструктивную роль сионистского режима в разрушении отношений между Ираном и МАГАТЭ.