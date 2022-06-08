У Ирана нет никакой скрытой ядерной деятельности, заявил глава ОАЭИ

Прокомментируя последний доклад МАГАТЭ, он в кулуарах заседания кабинета министров заявил: «Недавний акт стран «евротройки» и США по подготовке проекта резолюции против Ирана является политическим актом в рамках политики максимального давления».
Он добавил, что главные цели такого шага преследуются при интеллектуальной поддержке и руководстве сионистского режима.
По его словам, Иран принял ядерную сделку, чтобы создать доверие и снять эти обвинения, которые повторяются за последние 20 лет.
7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.
Тегеран, 8 июня, ИРНА – У Исламской Республики Иран нет никакой скрытой и неписаной ядерной деятельности, а также незаявленных объектах. Эти так называемые документы являются политическим актом в продолжении политики максимального давления. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами в среду.
Прокомментируя последний доклад МАГАТЭ, он в кулуарах заседания кабинета министров заявил: «Недавний акт стран «евротройки» и США по подготовке проекта резолюции против Ирана является политическим актом в рамках политики максимального давления».
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