У Ирана нет никакой скрытой ядерной деятельности, заявил глава ОАЭИ

Прокомментируя последний доклад МАГАТЭ, он в кулуарах заседания кабинета министров заявил: «Недавний акт стран «евротройки» и США по подготовке проекта резолюции против Ирана является политическим актом в рамках политики максимального давления».

Он добавил, что главные цели такого шага преследуются при интеллектуальной поддержке и руководстве сионистского режима.

По его словам, Иран принял ядерную сделку, чтобы создать доверие и снять эти обвинения, которые повторяются за последние 20 лет.

7 июня проект резолюции по Ирану, предложенный Вашингтоном и странами «евротройки» был представлен Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иранские официальные лица назвали акт США и европейских стран неконструктивным и поспешным вопреки практике дипломатии.