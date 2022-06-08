Представитель ОАЭИ: Иран продолжает соблюдать ДНЯО

Об этом заявил в среду в телеинтервью официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, комментируя отключение двух камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на одном из ядерных объектов.

"К сожалению, действия МАГАТЭ не соответствуют нашему сотрудничеству, и Запад, включая три европейские страны, начал действия против нас, поэтому принято решение, что мы прекратим часть нашего сотрудничества, которое выходило за рамки ДНЯО и было нашей доброй волей, включая запись информации камерами МАГАТЭ", подчеркнул он.

Камальванди отметил, что около 80% камер МАГАТЭ в Иране подпадают под ДНЯО, добавив, что иранская сторона продолжает соблюдать этот договор.

Ранее в среду, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) выпустила заявление, в котором сообщила, что Тегеран с сегодняшнего дня отключила две камеры наблюдения, которые контролируют обогащение уранового газа и онлайн-монитор обогащения (Online enrichment Monitor, OLEM) на одном из ядерных объектов в стране.

При этом в ОАЭИ сообщили, что более 80% камер МАГАТЭ в Иране продолжат функционировать в прежнем режиме.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram