МИД Ирана: антииранская резолюция в Совете управляющих ослабляет отношения Ирана с МАГАТЭ

Исламская Республика Иран выражает сожаление в связи с принятием предлагаемого проекта резолюции Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией на сегодняшнем заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии как неправильной и неконструктивной политической меры.

Исламская Республика Иран, основываясь на совместном заявлении от 5 марта 2022 года, продемонстрировала свои добрые намерения в отношениях с МАГАТЭ, предоставив точную техническую информацию, и ожидалось, что МАГАТЭ проявит независимый, беспристрастный и профессиональный подход к конструктивному и реалистичному шагу в ходе нормализации вопросов о гарантий, которые, по собственному признанию МАГАТЭ, не вызывали никаких опасений в области ядерного нераспространения. Некоторые, похоже, забыли, что все прошлые дела были закрыты раз и навсегда 15 декабря 2015 года Советом управляющих.

На протяжении последних лет Исламская Республика Иран всегда конструктивно сотрудничала с МАГАТЭ, и завершение значительной части инспекций МАГАТЭ на глобальном уровне в Иране подтверждает этот момент: наша страна имеет самую прозрачную мирную ядерную программу среди государств-членов.

Принятие указанной резолюции, которая была основана на поспешном и несбалансированном докладе генерального директора агентства и ложной и сфабрикованной информации Израиля, не имеет никаких последствий, кроме как ослабить ход сотрудничества и отношения Исламской Республики Иран с МАГАТЭ.

Как было объявлено ранее, Исламская Республика Иран из-за неконструктивного подхода агентства и ратификации указанной резолюции предприняла практические шаги в ответ, включая установку современных центрифуг и прекращение работы двух камер МАГАТЭ на одном из своих ядерных объектов (онлайн-монитора обогащения и расходомера, - ред.).

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