Греческий суд отменил решение о захвате США нефти иранского танкера

Инцидент вызвал гневную реакцию Ирана. Иранские силы в прошлом месяце захватили два греческих танкера в Персидском заливе после того, как Тегеран предупредил, что предпримет «карательные действия» против Афин.

Иран также подал апелляцию на первоначальное решение суда.

По данным ИРНА, иск об отмене решения был принят судом.

Не сразу стало ясно, будут ли правительства США или Греции оспаривать это решение, которое было вынесено в апелляционном суде региона Халкис.

Дело возникло, когда греческие власти в апреле конфисковали судно Lana под иранским флагом, ранее Pegas, с 19 российскими членами экипажа на борту, недалеко от побережья южного острова Эвия из-за санкций Европейского союза.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram