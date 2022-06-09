9 июн. 2022 г., 10:44
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Греческий суд отменил решение о захвате США нефти иранского танкера

Греческий суд отменил решение о захвате США нефти иранского танкера

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Греческий суд в среду отменил ранее вынесенное судебное решение, которое разрешало конфискацию Соединенными Штатами части груза иранской нефти на танкере под иранским флагом у берегов Греции.

Инцидент вызвал гневную реакцию Ирана. Иранские силы в прошлом месяце захватили два греческих танкера в Персидском заливе после того, как Тегеран предупредил, что предпримет «карательные действия» против Афин.

Иран также подал апелляцию на первоначальное решение суда.

По данным ИРНА, иск об отмене решения был принят судом.

Не сразу стало ясно, будут ли правительства США или Греции оспаривать это решение, которое было вынесено в апелляционном суде региона Халкис.

Дело возникло, когда греческие власти в апреле конфисковали судно Lana под иранским флагом, ранее Pegas, с 19 российскими членами экипажа на борту, недалеко от побережья южного острова Эвия из-за санкций Европейского союза.

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