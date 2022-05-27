КСИР задержал два греческих нефтяных танкера в Персидском заливе

Тегеран, 28 мая, ИРНА – В случае доброй воли и серьезности западных стран, мы сможем достичь беспроигрышной сделки на переговорах по отмене санкций в Вене менее чем за 24 часа. Об этом заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Махмуд Аббас-заде в субботу.