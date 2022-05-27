КСИР задержал два греческих нефтяных танкера в Персидском заливе

Сегодня КСИР сообщил, что два греческих нефтяных танкера были задержаны под предлогом нарушения правил.
Тегеран, 27 мая, ИРНА - Корпус стражей исламской республики Иран сообщил, что задержал два греческих нефтяных танкера.
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