Иран осудил заявление Франции и Германии против задержания греческих нефтяных танкеров

«Вместо безрассудного поступка и поддержки нарушения, совершенные греческими нефтяными танкерами, мы советуем этим странам поддержать международный судебный процесс, направленный на обеспечение свободы судоходства и безопасности на море», отметил он.
Хатибзаде выразил сожаление в связи с тем, что эти страны выступают против правовых мер, принятых в Иране, и в то же время молчат в отношении незаконного захвата греческими властями судна под иранским флагом и выгрузкой его груза в соответствии с законами и правилами третьей страны.
По его словам, такие неуместные вмешательства в независимые судебные процессы Ирана не помогут решить проблемы.
Он отметил, что греческие власти вместо политических актов и шумиха в СМИ должны решать проблему правовыми и судебными средствами.
Напомним, в пятницу Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера из-за нарушения морских правил.
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Тегеран категорически отвергает такие односторонние и необоснованные заявления, которые, похоже, стали постоянной привычкой их составителей. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в среду, комментируя заявление Франции и Германии против задержания двух греческих нефтяных танкеров.
«Вместо безрассудного поступка и поддержки нарушения, совершенные греческими нефтяными танкерами, мы советуем этим странам поддержать международный судебный процесс, направленный на обеспечение свободы судоходства и безопасности на море», отметил он.
Похожие новости
-
КСИР задержал два греческих нефтяных танкера в Персидском заливе
Тегеран, 27 мая, ИРНА - Корпус стражей исламской республики Иран сообщил, что задержал два…
-
В Иране назвали причину задержания двух греческих танкеров
Тегеран, 29 мая, ИРНА - Организация портов и морского судоходства Ирана назвала причину задержания…
Your Comment