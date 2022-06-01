Иран осудил заявление Франции и Германии против задержания греческих нефтяных танкеров

«Вместо безрассудного поступка и поддержки нарушения, совершенные греческими нефтяными танкерами, мы советуем этим странам поддержать международный судебный процесс, направленный на обеспечение свободы судоходства и безопасности на море», отметил он.

Хатибзаде выразил сожаление в связи с тем, что эти страны выступают против правовых мер, принятых в Иране, и в то же время молчат в отношении незаконного захвата греческими властями судна под иранским флагом и выгрузкой его груза в соответствии с законами и правилами третьей страны.

По его словам, такие неуместные вмешательства в независимые судебные процессы Ирана не помогут решить проблемы.

Он отметил, что греческие власти вместо политических актов и шумиха в СМИ должны решать проблему правовыми и судебными средствами.

Напомним, в пятницу Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера из-за нарушения морских правил.