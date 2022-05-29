В Иране назвали причину задержания двух греческих танкеров

«Два греческих нефтяных танкера были задержаны в связи с нарушением морских правил, этот вопрос рассматривается на основе доказательств, документов, и после расследования будут предприняты необходимые судебные действия», говорится в заявлении Организации портов и морского судоходства Ирана.

Руководство иранского порта также опровергло арест экипажа задержанных танкеров. «Все члены экипажа хорошо себя чувствуют, находятся под защитой и обеспечены всем необходимым на борту в соответствии с международным правом», было подчеркнуто в заявлении.

«Исламская Республика Иран как один из участников Конвенции о труде в морском судоходстве выполняет все свои обязательства перед моряками», отмечается в тексте.

Напомним, в пятницу Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера.

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