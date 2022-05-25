Иран вызвал временного поверенного в делах Греции в связи с конфискацией груза

Поверенный в делах Греции был вызван в МИД Ирана в связи с отсутствием посла страны.

Директор Средиземноморского департамента МИД заявил греческому дипломату, что захват судна является примером международного бандитизма.

Чиновник сослался на аварийную остановку упомянутого корабля из-за технической неисправности и привлек к ответственности правительство Греции.

Он заявил, что капитуляция перед незаконным давлением США неприемлема и осуждена.

Отметив, что Иран не будет игнорировать свое законное право, дипломат сказал, что правительство Греции, как ожидается, будет выполнять свои международные обязательства в отношении судоходства.

Поверенный в делах Греции заявил, что немедленно передаст протест Ирана своему уважаемому правительству.

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