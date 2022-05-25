МИД Ирана следит за расследованием убийства члена КСИР

Выразив соболезнования и сочувствия семье мученика, министр иностранных дел Ирана в своем послании написал: «Убийство этого защитника святынь вновь доказывало, что Исламская Республика Иран, который находится на передовой линии борьбы с терроризмом, сам является жертвой государственного терроризма и террористических агентов в тяжелой тени молчания и поддержки некоторых ложных самозванных защитников прав человека и претендентов на борьбу с терроризмом».

По его словам, ДАИШ как символ терроризма также был искоренен нашим национальным и мировым героем генералом Гасемом Сулеймани.

Он еще раз подчеркнул, что МИД ИРИ, безусловно, приложит максимальные политические, юридические и международные возможности для расследования дела об убийстве члена КСИР Хасана Сайяада Ходаи, чтобы наказать и осудить террористов и привлечения к ответственности виновных, правителей и спонсоров террористов.

22 мая в воскресенье в результате теракта в Тегеране был погиб член Корпуса стражей исламской революции Хасан Сайяд Ходаи ипятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле. Церемония похорон мученика также прошла во вторник в Тегеране.

