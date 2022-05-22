22 мая 2022 г., 20:25
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Член КСИР в Тегеране был убит в результате теракта

Член КСИР в Тегеране был убит в результате теракта

Тегеран, 22 мая, ИРНА – Сегодня в воскресенье в результате теракта в Тегеране был погиб член Корпуса стражей исламской революции Сайяд Ходаи ипятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле.

Ходаи был ранен пятью пулями и принял мученическую смерть перед своим домом в центре Тегерана.

Нападавшими были два мотоциклиста, которых силы безопасности разыскивают.

Согласно информированным источникам, убийство было совершено на улице Моджахедин-е Ислам.

В заявлении КСИР подтвердил мученическую смерть полковника Сайяда Ходаи на улице Моджахедин-е Ислам агентами, связанными с Глобальным высокомерием во главе с США.

Выразив соболезнования семье Ходаи, КСИР заявил, что предприняты необходимые действия для ареста исполнителей террористической акции.

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