Замглавы МИД Ирана подверг критике молчание западных стран по терроризму

Комментируя убийства полковника Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хасана Сайяда Ходаи, иранский дипломат в своем Twitter написал: «Молчание конкретных государств о терроризме наградой для террористов».

22 мая в воскресенье в результате теракта в Тегеране был погиб член Корпуса стражей исламской революции Хасан Сайяд Ходаи ипятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле.

По его словам, терроризм не будет искоренен до тех пор, пока террористы получают такое вознаграждение.

Кани также заявил, что террористические акты не могут повлиять на решимость Ирана бороться с терроризмом в регионе, при этом страна, несомненно, продолжит свою политику по укреплению безопасности.

Главный переговорщик Ирана в понедельник нанес визит семье Ходаи, чтобы выразить соболезнования и пожелать ей сил и терпения в связи с данным печальным событием.

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