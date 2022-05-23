Президент Ирана назвал неизбежной месть преступникам за убийство полковника КСИР

Раиси подчеркнул необходимость преследования этого преступления, в котором, несомненно, причастно глобальное высокомерие.
«Те, кто потерпел поражение от сил защитников святынь, таким образом демонстрируют свое отчаяние», отметил глава иранского правительства.
Он также пообещал определенную месть в ответ на убийство шахида Ходаи.
Напомним, офицер Сайяд Ходаи был застрелен около 16:00 по местному времени возле своего дома двумя мотоциклистами. Утверждается, что в него было выпущено пять пуль.
В заявлении КСИР назвали убийство "преступным террористическим актом", совершенным "контрреволюционерами и агентами глобального высокомерия".
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Тегеран, 23 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования в связи с убийством полковника Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сайяда Ходаи, который был убит в воскресенье в Тегеране.
Раиси подчеркнул необходимость преследования этого преступления, в котором, несомненно, причастно глобальное высокомерие.
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