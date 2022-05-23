Президент Ирана назвал неизбежной месть преступникам за убийство полковника КСИР

Раиси подчеркнул необходимость преследования этого преступления, в котором, несомненно, причастно глобальное высокомерие.

«Те, кто потерпел поражение от сил защитников святынь, таким образом демонстрируют свое отчаяние», отметил глава иранского правительства.

Он также пообещал определенную месть в ответ на убийство шахида Ходаи.

Напомним, офицер Сайяд Ходаи был застрелен около 16:00 по местному времени возле своего дома двумя мотоциклистами. Утверждается, что в него было выпущено пять пуль.

В заявлении КСИР назвали убийство "преступным террористическим актом", совершенным "контрреволюционерами и агентами глобального высокомерия".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

