МИД: Канада несет ответственность за последствия нарушения соглашения с Ираном о проведении товарищеского матча

"Матч был организован футбольными федерациями двух стран в рамках обычных футбольных подготовительных матчей, и Канадская федерация футбола объявила, что полна решимости провести это чисто спортивное мероприятие, предотвратив любые политические злоупотребления со стороны известных антииранских групп", сказал Хатибзаде.

По его словам, негативная позиция и комментарии премьер-министра Канады и некоторых других свидетельствуют о доминировании чисто политического и пристрастного взгляда на все аспекты управления в Канаде, в связи с чем поведение канадских официальных лиц на публике легко обыгрывается оппозиционно и антииранских групп.

Ранее в федерации футбола Ирана сообщили, что согласно договоренности, достигнутой с Федерацией футбола Канады сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч со сборной Канады во воскресенье, 5 июня.

Команды Ирана и Канады готовятся к чемпионату мира в Катаре.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и победитель европейского плей-офф (Украина – Шотландия / Уэльс).

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