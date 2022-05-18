США запретили иранскому исследователю въехать в страну

Факультет права и политологии Гарвардского университета при этом объявил, что подала иск в суд на федеральное правительство США от имени Марьям Шамлу.

Ранее AP News сообщило, что согласно судебным документам, ирано-канадскому исследователю диабета, которая должна была начать двухлетнюю стажировку в Гарвардской медицинской школе, было незаконно отказано во въезде в США и подверглось дискриминации из-за ее иранского происхождения.

Клиническая программа иммиграции и беженцев Гарвардской юридической школы заявила во вторник, что она подала иск против федерального правительства, а также жалобу в Управление по гражданским правам Министерства внутренней безопасности от имени исследователя, указанного в судебных документах как Марьям Шамлу.

В жалобе на гражданские права утверждается, что сотрудники таможенной и пограничной службы отказали Шамлу и ее мужу во въезде в США на основании их иранского происхождения и нарушили процедуры, потребовав образцы ДНК. Они и двое их детей являются гражданами Канады.

В иске содержится просьба к федеральному правительству как можно скорее выдать Шамлу визу, чтобы она могла начать стипендию к 6 июня, более чем через год после того, как она должна была начаться.

Шамлу и ее несовершеннолетние дети указаны в качестве истцов в иске. Ее муж - нет.

«Мы призываем Госдепартамент как можно скорее выдать визу Марьяму, чтобы она могла продолжить обучение и продолжать использовать свои исключительные таланты для улучшения нашего общества», - сказала Сабринех Ардалан, директор Клинической программы иммиграции и беженцев. «Мы также надеемся, что Министерство внутренней безопасности расследует этот инцидент и привлечет к ответственности таможню и пограничную охрану, чтобы гарантировать, что иммигранты иранского происхождения не будут продолжать сталкиваться с дискриминацией при въезде в США».

Согласно иску, Шамлу была принята на работу, чтобы присоединиться к команде исследователей из Гарварда и Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс, разрабатывающих основанные на генной терапии подходы к лечению аутоиммунного диабета I типа.

По данным Госдепартамента, Иран и США не имели официальных дипломатических отношений с апреля 1980 года, через несколько месяцев после захвата американского посольства в Тегеране.

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