21 сент. 2019 г., 14:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83484187
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США отменили визы 12 иранских студентов для въезда в страну

США отменили визы 12 иранских студентов для въезда в страну

Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Американские СМИ сообщили, что правительство США не разрешило въезд 12 иранских студентов в страну в течение прошлого месяца.

По данным New York Times, по меньшей мере 12 иранским студентам, которые должны были начать свое высшее образование в новом учебном году, не была выдана виза США и запретили их въезд в страну.

Однако государственный департамент США в своем заявлении объявил, что США не изменяли свою политику и большинство иностранных студентов планирует начать новый учебный год в Калифорнийском университете.

В отличие от утверждения государственного департамента США большинство студентов, поступивших в Калифорнийский университет, говорят, что их виза была отменена в последнюю минуту без объяснения причин.

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