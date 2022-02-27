МИД Ирана контролирует ситуацию иранцев, проживающих на Украине

Хосейн Амир Абдоллахиян в субботу вечером позвонил послу в Польше Хосейну Гариби, поблагодарил его за принятые меры и попросил предоставить гражданам все необходимые условия и другую необходимую помощь.

Гариби также представил отчет о последнем положении иранцев и подчеркнул, что были приняты необходимые меры для размещения и обеспечения других потребностей иранцев, и осуществляется воздушное перемещение иранцев из Варшавы в Тегеран.

Он также отметил, что из-за большой очереди на границе въезд в Польшу идет медленно.