27 февр. 2022 г., 09:25
Journalist ID: 2388
News Code: 84664411
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МИД Ирана контролирует ситуацию иранцев, проживающих на Украине

МИД Ирана контролирует ситуацию иранцев, проживающих на Украине

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - В телефонном разговоре с послом Ирана в Польше министр иностранных дел Хоснейн Амир Абдоллахиян узнал последнее положение проживающих на Украине иранцев, прибывших в Польшу.

Хосейн Амир Абдоллахиян в субботу вечером позвонил послу в Польше Хосейну Гариби, поблагодарил его за принятые меры и попросил предоставить гражданам все необходимые условия и другую необходимую помощь.

Гариби также представил отчет о последнем положении иранцев и подчеркнул, что были приняты необходимые меры для размещения и обеспечения других потребностей иранцев, и осуществляется воздушное перемещение иранцев из Варшавы в Тегеран.

Он также отметил, что из-за большой очереди на границе въезд в Польшу идет медленно.

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