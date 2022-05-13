Сборная Ирана проведет товарищеский матч с Канадой

Согласно договоренности, достигнутой с Федерацией футбола Канады, подопечные Драгана Скочича сыграют против сборной Канады 5 июня в Ванкувере.

Команды Ирана и Канады готовятся к чемпионату мира в Катаре.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и победитель европейского плей-офф (Украина – Шотландия / Уэльс).

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