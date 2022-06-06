Глава МИД: Иран продолжает поддерживать движение сопротивления в Палестине

Амир Абдоллахян провел переговоры с группой политических лидеров и официальных лиц палестинских и ливанских групп, присутствовавших на церемонии 33-й годовщины кончины имама Хомейни в Тегеране.

Указав на мысли имама Хомейни по палестинскому вопросу и по Аль-Кудсу, Амир Абдоллаихян сказал, что имам Хомейни назвал Палестину первоочередной задачей исламского мира.

Он добавил, что наряду с точкой зрения имама Хомейни Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи также имеет особую озабоченность вопросом освобождения Палестины и верит в освобождение всей земли Палестины от оккупации сионистов.

Ссылаясь на всестороннюю поддержку Ираном палестинского сопротивления, Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Исламская Республика Иран не отступит от своей принципиальной позиции, несмотря на все давление.

Подчеркнув, что ни в переговорах они не уступят права иранцев, ни в случае с Палестиной не будут игнорировать права мусульманской нации Палестины, глава иранской дипломатии добавил, что они будут продолжать поддерживать сопротивление палестинцев.

Он назвал попытки ряда исламских стран нормализовать отношения с сионистским режимом предательством дела Палестины, и подчеркнул, что они пожалеют о своих попытках.

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