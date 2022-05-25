Посол Ирана назвала Абу-Акле жертвой бездействия международного сообщества в отношении преступлений Израиля

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по защите журналистов, Эршади заявила: «Сегодня мы являемся свидетелем еще одного преступлений Израиля. Ширин Абу-Акле погибла сионистскими силами в оккупированных землях Палестины. Она была мужественным голосом своего народа и национальным символом истины и стойкости перед лицом жестокой оккупации и несправедливости, которые палестинский народ терпел слишком долго».

По её словам, убийство Израилем Ширина Абу-Акле является частью его давней войны, преследования, запугивания и насилия против журналистов. «Такой подход Израиля направлен на то, чтобы скрыть свои преступления, совершенные против палестинцев в грубом нарушении соответствующих международных законов и норм», добавила она.

Иранский дипломат призвала ООН, в частности Совет безопасности, предпринимать срочные действия, чтобы положить конец преступлениям израильского режима, гарантировать поддержку палестинского народа и привлечь к ответственности сионистов за большинство международных преступлений.

Эршади также подчеркнула необходимость поддержки мирных людей, включая журналисты и сотрудники СМИ, в вооруженных конфликтах. «Все вовлеченные стороны должны сохранять приверженность к международным правилам по поддержке мирных людей, в том числе корреспонденты», отметила она.

«К сожалению, насилие, запугивание и преследование журналистов в вооруженных конфликтах во многих частях мира, в частности преднамеренных нападений в нарушение международного гуманитарного права, достигли критической точки», заключила посол Ирана.