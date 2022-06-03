Объем импорта иранской нефти Китаем вырос на 25%

Таможенные данные Китая показывают, что товарооборот между Ираном и Китаем за последние 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16 процентов и составил 5 млрд 25 млн. долларов.

Импорт иранской нефти Китаем также за указанный период попробовал 25-процентый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 млрд 489 млн. долларов.

Нефть является основным товаром, импортируемым Китаем из Ирана, объем импорта которого в последние месяцы вырос.

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