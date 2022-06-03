3 июн. 2022 г., 10:22
Journalist ID: 2388
News Code: 84776592
T T
0 Persons

Tags

Объем импорта иранской нефти Китаем вырос на 25%

Объем импорта иранской нефти Китаем вырос на 25%

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Данные китайской таможни показывают, что в период за последние 4 месяца объем товарооборота между Ираном и Китаем увеличился на 16 процентов и составил 5 млрд 25 млн. долларов.

Таможенные данные Китая показывают, что товарооборот между Ираном и Китаем за последние 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16 процентов и составил 5 млрд 25 млн. долларов.

Импорт иранской нефти Китаем также за указанный период попробовал 25-процентый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 млрд 489 млн. долларов.

Нефть является основным товаром, импортируемым Китаем из Ирана, объем импорта которого в последние месяцы вырос.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha