Министр нефти Ирана отправился в Баку

Глава Миннефти Ирана в рамках трёхдневного визита примет участие в мероприятиях 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия, организованной в рамках Бакинской энергетической недели.
Выставка Нефти и газа Каспия, организованная при поддержке Министерства энергетики Азербайджана и национальной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет идти до 4 июня.
Министр нефти Ирана выступит с речью в первый день международного мероприятия. Он также проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с министрами и высокопоставленными официальными лицами из других стран.
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Тегеран, 1 июня. ИРНА — Министр нефти Ирана Джавад Оуджи отправился в Азербайджан, где примет участие в 27-й Международной выставке нефти и газа Каспия.
Глава Миннефти Ирана в рамках трёхдневного визита примет участие в мероприятиях 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия, организованной в рамках Бакинской энергетической недели.
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