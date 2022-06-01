Министр нефти Ирана отправился в Баку

Глава Миннефти Ирана в рамках трёхдневного визита примет участие в мероприятиях 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия, организованной в рамках Бакинской энергетической недели.

Выставка Нефти и газа Каспия, организованная при поддержке Министерства энергетики Азербайджана и национальной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет идти до 4 июня.

Министр нефти Ирана выступит с речью в первый день международного мероприятия. Он также проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с министрами и высокопоставленными официальными лицами из других стран.



Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram