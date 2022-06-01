1 июн. 2022 г., 15:32
Journalist ID: 2177
News Code: 84774947
T T
0 Persons

Tags

Министр нефти Ирана отправился в Баку

Министр нефти Ирана отправился в Баку

Тегеран, 1 июня. ИРНА — Министр нефти Ирана Джавад Оуджи отправился в Азербайджан, где примет участие в 27-й Международной выставке нефти и газа Каспия.

Глава Миннефти Ирана в рамках трёхдневного визита примет участие в мероприятиях 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия, организованной в рамках Бакинской энергетической недели.
Выставка Нефти и газа Каспия, организованная при поддержке Министерства энергетики Азербайджана и национальной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будет идти до 4 июня.
Министр нефти Ирана выступит с речью в первый день международного мероприятия. Он также проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч с министрами и высокопоставленными официальными лицами из других стран.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha