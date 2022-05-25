В среду в Тегеране прошла встреча сопредседателей Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству зампредседателя правительства РФ Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи.
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