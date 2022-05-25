25 мая 2022 г., 21:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84767520
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Встреча сопредседателей постоянной российско-иранской комиссии

В среду в Тегеране прошла встреча сопредседателей Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству зампредседателя правительства РФ Александра Новака и министра нефти Ирана Джавада Оуджи.

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