Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 81%

"По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 миллиарда долларов", отметил Новак.

"В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал — более чем на 10%", добавил он.

вице-премьер РФ добавил, что между Россией и Ираном взят курс на снятие ограничений по пути импорта. В связи с этим особое значение приобретает налаживание торговли в национальных валютах.

"Россия заинтересована в создании международного транспортного коридора Север-Юг. Успешная его реализация, на наш взгляд придаст мощный импульс развитию торговли со стороны Каспийского бассейна, Персидского залива. Это знаковый проект, который мог бы стать ключевым для развития нашего торгово-экономического сотрудничества", сказал он.

"Совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу от ввозных пошлин освобождено уже примерно 15% российского импорта, и это может стать одной из стимулирующих мер развития торгово-экономических отношений, сотрудничества, импорта из Ирана, подчеркнул Новак.

Он добавил, что сейчас между двумя странами ускорились процедуры сертификации и декларирования, был упрощен контроль на границе, а также снимаются транспортные и логистические барьеры. "Правительства России и Ирана продолжат работу над устранением административных барьеров", резюмировал Новак.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России оборот торговли между Россией и Ираном за 2021 год составил 4,035 миллиарда долларов, увеличившись на 81,7% в годовом выражении.

В том числе экспорт из России в Иран составил 3,068 миллиарда долларов (рост в 2,2 раза), импорт в Россию из Ирана — 967,3 миллиона (увеличение на 21,4%).

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