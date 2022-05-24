Вице-премьер России посетит Тегеран 25 мая

Сопредседатель межправительственной российско-иранской совместной экономической комиссии Александр Новак в среду, 25 мая прилетит в Тегеран во главе высокопоставленной делегации, где примет участие в совместной встрече по энергетике, пишет пресс-служба министерства нефти Ирана.

Новака во время визита в Иран будут сопровождать заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Зверев и представители транспортно-логистических организаций, Международной ассоциации автомобильного транспорта и торговые представители России.

Ранее 7 мая, замминистра иностранных дел по экономической дипломатии Махди Сафари сообщил, что Новак в ближайшее время нанесет визит в Иран, где проведет переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. По словам Сафари, в ходе встречи стороны планируют обсудить сотрудничество в финансовой и в нефтегазовой сферах, а также решение транзитных вопросов.

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